Доставившие "зеленых человечков" в Крым компании пять лет избегали санкций – СМИ

Значительную часть российской техники и военных в 2014 году перебрасывали в Крым паромами “АнРуссТранса”.

Компании российской транспортной группы “АнРуссТранс” причастны к перевозке российских военнослужащих и техники в Крым во время аннексии полуострова. Тем не менее, эти компании почти пять лет работали в оккупированном Крыму и не попали под какие-либо санкции.

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Об этом говорится в расследовании "Настоящего Времени" и антикоррупционного проекта “Муниципальный сканер”.

Журналисты напомнили, что в конце зимы 2014 года на керченской переправе “Крым – Кавказ” появились люди в военной форме без опознавательных знаков – те самые «зеленые человечки», руками которых РФ в дальнейшем оккупировала Крым.

Значительную часть техники и военных перебрасывали на полуостров из России паромами транспортной группы “АнРуссТранс”. Ее конечные бенефициары — бывший замминистра путей сообщения России Александр Анненков и его семья.

Отмечается, что Анненков и его жена с 2018 года находятся в санкционном списке СНБО Украины. Любые их активы на территории Украины подлежат блокировке, обоим запрещен въезд в страну и участие в приватизации и аренде госимущества.

В декабре 2014 года депутат горсовета Керчи и директор “ТИС-Крым” Сергей Ходько получил от Минобороны РФ медаль “За возвращение Крыма”. Ходько тогда заявил, что эта награда “всего коллектива предприятия”.

Сам Ходько в интервью местным СМИ рассказывал, как его предприятие переправляло "человеческие резервы" через российско-украинскую границу.

“Мы оказались первые, кто воспринял первую, вторую и третью волну, как мы для себя называем, этих массовых перевозок. Ребята переправлялись организованными группами, в обычной одежде, но форма и нагайки у них были с собой. Украинские таможенники, пограничники, их выявляли, часть пропускали, часть останавливали, часть возвращали. Но постепенно задача выполнялась – в течение 2-3 дней были массово переброшены людские резервы”, – говорил Ходько.

В мае 2018 года Ходько скончался.

“ТИС-Крым”, как утверждается, одна из компаний группы “АнРуссТранс”. В российском реестре организация зарегистрировалась в июне 2015 года. Учредителем была киевская фирма “Техинвестсервис”, которая через несколько кипрских компаний принадлежит Анненкову. Евросоюз после аннексии Крыма запретил своим компаниям инвестировать в транспортную сферу полуострова.

Журналисты узнали, что с марта 2016-го кипрская Avimalink Enterprises LTD постепенно выкупала доли киевской компании в “ТИС-Крыме”, пока не стала ее единоличным владельцем. Офшор принадлежит другой кипрской компании – Anrusstrans Limited, а ее через номинального владельца контролирует Анненков. В середине декабря 2018-го Анненков полностью переписал “ТИС-Крым” на себя, и компания перестала нарушать санкции.

Отмечается, что после обращения журналистов в «АнРуссТранс» за комментарием, информация о “ТИС-Крыме” исчезла с официального сайта группы. Запись о ней сохранилась только в Facebook.

Журналисты подчеркивают, что ни одна из вышеупомянутых компаний, участвовавших в перевозке российской военной техники в Крым, не попала под персональные санкции ни Украины, ни ЕС, ни США.

Киевская компания “Техинвестсервис” на момент аннексии контролировала “ТИС-Крым” и до сих пор принадлежит Анненкову, но ее активы не заблокированы в Украине, как это предусматрено санкциями.

Отмечается, что В СНБО и в правительстве Украины вопросы журналистов о “ТИС-Крыме”и “Техинвестсервисе” проигнорировали. В СБУ сказали, что не могут предоставить информацию, поскольку она заскречена.

При этом, компании «АнРуссТранса» работают не только в Крыму: они занимаются международными и внутренними железнодорожными и морскими перевозками. Суда Суда группы Анненкова ходят в Болгарию (член ЕС), Турцию, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан, а также в Керченском проливе и Балтийском море.

Согласно информации на сайте «АнРуссТранса», компании группы также выступают официальными экспедиторами “Российских железных дорог”, партнером одной из крупнейших российских страховых компаний “Ингосстрах”, государственного “Росморпорта”, дочерней компании одного из крупнейших промышленных концернов Эстонии BLRT Grupp.

Среди партнеров также значатся “Газпром” и “Лукойл”, которые с декабря 2014 года находятся под санкциями США.

В российском реестре юридических лиц указано, что лишь 1% зарегистрированной в Москве “АнРуссТранс” принадлежит самому Анненкову. Остальные 99% – кипрской Anrusstrans Limited.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что международное давление и санкции против РФ должны продолжаться до полной деоккупации всех территорий Украины и освобождения всех украинских политических заключенных.