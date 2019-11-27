Зеленский: давление и санкции против РФ должны продолжаться до полной деоккупации всех территорий Украины

Президент Украины выразил благодарность Литве за твердую и последовательную поддержку территориальной целостности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что международное давление и санкции против РФ должны продолжаться до полной деоккупации всех территорий Украины и освобождения всех украинских политических заключенных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время совместной с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой пресс-конференции в Вильнюсе.

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«Литва очень близка для всех украинцев. Наш диалог полон взаимопонимания и доверия. Это все очень важные составляющие для прочного и эффективного партнерства между нашими странами. Во время переговоров было констатировано единство позиций между Киевом и Вильнюсом по всем вопросам как двусторонней, так и международной повестки дня», - заявил он.

Зеленский выразил благодарность Литве за твердую и последовательную поддержку территориальной целостности Украины.

«Мы видим четкое понимание Литвой того, что международное давление и санкции (против РФ - УИНАН) должны продолжаться до полной деоккупации всех территорий Украины и освобождения всех наших политических заключенных», - подчеркнул он.

Президент Украины также проинформировал президента Литвы об актуальной ситуации на оккупированных территориях Украины и шаги по подготовке к «нормандской встрече», которая состоится 9 декабря. «Рад, что наши взгляды относительно путей завершения войны полностью совпадают», - добавил он.

Зеленский отдельно подчеркнул важность практической помощи, которую предоставляет Украине Литва. «Речь идет и о медицинской реабилитации раненых украинских военных, и о социальном восстановлении Донбасса, в частности - проекте обустройства школы в Авдеевке, стоимостью около 1 млн евро», - добавил он.