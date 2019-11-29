Глава ОБСЕ оценил шаги Зеленского по Донбассу

Действующий председатель ОБСЕ ожидает, что грядущая встреча лидеров Украины, Германии, Франции и РФ в «нормандском формате» даст дальнейший толчок для урегулирования на Донбассе.

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел и по европейским вопросам Словацкой Республики Мирослав Лайчак отмечает позитивное влияние шагов президента Украины Владимира Зеленского в отношении Донбасса.

Об этом Лайчак сказал журналистам в Станице Луганской.

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«Это мой последний визит в качестве председателя ОБСЕ, и я действительно очень рад, что ситуация нормальная и что люди могут чувствовать себя людьми, когда переходят эту линию (разграничения в Станице Луганской – УНИАН). И это для меня тоже доказательство того, что если есть политическая воля и желание, то мы можем принести решения, от которых жизнь людей становится лучше», - заявил он.

По словам Лайчака, «с приходом президента Зеленского и его команды атмосфера улучшилась. Мы видели множество конкретных шагов: обмен пленными, разминирование, отвод тяжелой техники, согласование «формулы Штайнмайера». Это все идет в направлении выполнения Минских договорённостей».

При этом действующий председатель ОБСЕ ожидает, что грядущая встреча лидеров Украины, Германии, Франции и РФ в «нормандском формате» даст дальнейший толчок урегулированию, «договорятся о дальнейших конкретных шагах, как нам идти дальше».

«То, что сейчас делается, это хорошо для Украины и для ее людей. Украина ничего не теряет, Украина улучшает ситуацию для своего народа и показывает, что действительно хочет мира, и мы это очень сильно поддерживаем», - резюмировал Лайчак.

Как сообщал УНИАН, встреча лидеров Украины, Германии, Франции и РФ запланирована 9 декабря в Париже.