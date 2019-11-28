На участках разведения сил продолжают разминирование – ООС

Взрывотехники из состава ГСЧС проводят очистку территорий и демонтаж блиндажей.

Продолжается процесс разминирования на трех участках разведения сил на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

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«На участке разведения №1 (Станица Луганская) ГСЧС Украины провела техническое обследование участков местности по обе стороны от дороги в районе лесополосы и моста. Установлены три Государственных флага на втором, четвертом и пятом столбах от восстановленного моста в направлении КПВВ «Станица Луганская», - говорится в сообщении

Отмечается, что на участке разведения №2, в районе населенного пункта Золотое Луганской области, осуществляется мониторинг соблюдения режима "Тишина".

«На участке разведения №3, в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области, сегодня силами и средствами ГСЧС Украины проведен демонтаж 3 блиндажей и извлечено 57 взрывоопасных предметов», - добавили в штабе.

Как сообщал УНИАН, разведения сил в районе Станицы Луганской произошло в июне, вблизи Золотого – в конце октября. 9 ноября началось, а 11 ноября было завершено разведение сил и средств в районе Богдановки и Петровского.

Разведение сил и средств на трех участках на линии разграничения было одним из условий для проведения встречи лидеров стран «нормандского формата».