Оккупанты сегодня 7 раз ударили по силам ООС

Потерь среди украинских бойцов нет.

На Донбассе с начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, потерь в результате обстрелов среди бойцов Объединенных сил нет.

Читайте такжеОфицер ВСУ рассказал о потерях оккупантов за вчера

Как сообщает в Facebook пресс-центр операции Объединенных сил, противник обстрелял позиции подразделений Вооруженных сил Украины из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

3 обстрела позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич" возле населенного пункта Пивденное. Враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" противник 4 раза обстрелял позиции Объединенных сил: дважды возле Песков - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Водяного - из автоматических гранатометов; неподалеку Верхнеторецкого - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил нет.