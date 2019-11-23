Сутки на Донбассе: 14 обстрелов, один раненый и один погибший в ДТП
В течение суток, 22 ноября, на Донбассе боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 82 и 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
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В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник осуществил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:
у Талаківки и Водяного – из ручных противотанковых гранатометов;
неподалеку Песков – из стрелкового оружия;
вблизи Тарамчука и, дважды, возле Красногоровки – с СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел 8 обстрелов:
ответственности оперативно-тактического группировки "СЕВЕР":
неподалеку Шумел – из ручных противотанковых гранатометов;
вблизи Новгородского - из минометов калибра 120 мм;
дважды у Причепиловки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
два раза вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;
дважды неподалеку Зайцевого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
За прошедшие сутки, 22 ноября, ранения в результате обстрелов получил один наш защитник. Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб во время дорожно-транспортного происшествия.
Напомним, 11 ноября в ООС отчитались о завершении практической фазы разведения в Петровском. Стороны должны были развести силы на расстояние одного километра от линии разграничения. Как сообщалось ранее, 9 ноября от села Богдановка со стороны украинских силовиков и от Петровского со стороны боевиков началось разведение войск. Перед тем оккупанты несколько раз срывали разведения.