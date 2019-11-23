Сутки на Донбассе: 14 обстрелов, один раненый и один погибший в ДТП

Боевики снова нарушили Минские договоренности.

В течение суток, 22 ноября, на Донбассе боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 82 и 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник осуществил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:

у Талаківки и Водяного – из ручных противотанковых гранатометов;

неподалеку Песков – из стрелкового оружия;

вблизи Тарамчука и, дважды, возле Красногоровки – с СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел 8 обстрелов:

ответственности оперативно-тактического группировки "СЕВЕР":

неподалеку Шумел – из ручных противотанковых гранатометов;

вблизи Новгородского - из минометов калибра 120 мм;

дважды у Причепиловки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

два раза вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;

дважды неподалеку Зайцевого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

За прошедшие сутки, 22 ноября, ранения в результате обстрелов получил один наш защитник. Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб во время дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, 11 ноября в ООС отчитались о завершении практической фазы разведения в Петровском. Стороны должны были развести силы на расстояние одного километра от линии разграничения. Как сообщалось ранее, 9 ноября от села Богдановка со стороны украинских силовиков и от Петровского со стороны боевиков началось разведение войск. Перед тем оккупанты несколько раз срывали разведения.