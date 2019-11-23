Офицер ВСУ рассказал о потерях оккупантов за вчера

Офицер ВСУ назвал количество ликвидированных оккупантов за 22 ноября.

Потери российских оккупантов за 22 ноября составили 2 человека убитыми и один раненый.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц», которая осуществляет мониторинг сепаратистских сообществ в социальных сетях.

Потери российско-оккупационных войск 22.11.2019 г. составили: безвозвратные (200) – 2, (4 омсбр, 3 омсбр); санитарные (300) - 1 (1 омсбр)», – сообщил офицер.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба ООС, в течение недели – с 16 до 22 ноября в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 19 человек. Так, 9 оккупантов было ликвидировано, а еще 10 человек – это санитарные потери.