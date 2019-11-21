Вчера на Донбассе были уничтожены два оккупанта – офицер ВСУ

Офицер ВСУ сообщил о вчерашних потерях оккупантов.

Российско-оккупационные войска вчера, 20 ноября, потеряли двух человек убитыми.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц», который осуществляет мониторинг сообществ сепаратистов в социальных сетях.

«Потери российско-оккупационных войск 20.11.2019 г. составили 2 человека, а именно: безвозвратные (200) - 2 лица, (9 омсп, 4 омсбр)», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра штаба ООС, вчера, 20 ноября, украинская сторона на одном из участков дважды запрашивала "Тишину" для оказания помощи раненым. Вооруженные формирования Российской Федерации давали на это согласие, но коварно продолжали вести огонь по позициям ВСУ.