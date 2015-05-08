Россия не может выборочно выполнять Минские соглашения - посол США

Посол США в Украине Джефри Пайетт в интервью Радио Свобода заявил, что власти США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, поэтому занимают активную позицию в вопросе необходимости выполнения Минских соглашений и мирного плана президента Украины.

«Население Донбасса, которое не приглашало российские войска вмешиваться, постоянно живет в условиях негативных последствий навязанной ему войны», - отметил дипломат. «Мы очень серьезно относимся, хорошо понимаем и поддерживаем те шаги, которые делает президент Порошенко для реализации Минских соглашений».

Читайте такжеCША обещают жесткий ответ на новую агрессию России против Украины

Также Пайетт отметил высокую эффективность информационной войны, которую проводит Россия. По его словам: «это специально навязанная война, а население Донбасса стало жертвой дезинформации и пропагандистской кампании».

По словам Пайетта, Россия не может выборочно выполнять Минские соглашения. РФ должна отпустить Надежду Савченко и других заключенных, отвести все тяжелое вооружение и обеспечить режим прекращения огня. "Россия должна полностью возобновить украинский контроль над международно признанными границами под мониторингом ОБСЕ", - сообщил посол.

Читайте такжеПайетт заявляет о признаках подготовки боевиков к наступлению

Комментируя вопрос о выделенной Украине от США финансовой помощи в 22 миллиона долларов Пайетт отметил, что часть средств будет направлены неправительственным организациям, которые распределят их, в т.ч. на оккупированную территорию. «Все эти программы предназначены для того, чтобы облегчить страдания жителей востока, привести каким-то образом в норму их жизнь и подготовить к тому моменту (…), когда будет восстановлен мир и они смогут вернуться домой», - заявил американский димпломат.

Читайте такжеУкраинская армия получила от США материально-техническую помощь