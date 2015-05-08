В район Донецка и Ясиноватой боевики перебрасывают живую силу и технику

Об этом на странице в соцсети написал координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук. Кроме этого, по его данным, перемещение зафиксировано между Макеевкой, Горловкой и Енакиево. Интенсивное перемещение конвоев также зафиксировано в Донецке и на направлении Тельманово-Новоазовск.

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"Пополнение Безыменско-Новоазовской группировки боевиков горючим, боеприпасами и личным составом идет в основном через Максимово, с территории России", - сообщил Дмитрий Тымчук. "Переброска автотранспортом материально-технических ресурсов для потребностей приморской (Новоазовской) группировки боевиков осуществляется через Тельманово и непосредственно с территории РФ (зафиксировано прохождение колонн соответственно в 8 и 18 единиц авто и бронетехники)", - отметил он.

По данным Дмитрия Тымчука, зафиксировано перемещение двух подразделений боевиков общей численностью до двух усиленных рот, при 14-15 единицах бронетехники и 20 единицах автотранспорта, через Макеевку в направлении Донецка и Ясиноватой.