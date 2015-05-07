В "ДНР" продолжаются разборки между боевиками и "казаками", есть погибшие - Аброськин

Об этом в Facebook написал начальник ГУ МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Местные бандиты продолжают войну с русскими казаками. Во всех "подразделениях" прошла команда разоружить всех казаков, задержать и поместить в камеру "СИЗО". Со вчерашнего дня в городе (Донецке, - ред.) объявлена тревога, штурмовали "Прагу" (отель, - ред.), в которой забаррикадировались казаки. Со стороны "армии ДНР" уже есть погибшие", - сообщил Аброськин.

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По его словам, ряд улиц города были частично перекрыты, а на дорогах, которые ведут к гостинице "Прага", были замечены танк и САУ.

"По последней информации, казаки заминировали гостиницу "Прага", а местные бандиты ищут их главаря по прозвищу "Батя", - добавил Аброськин.