Один из главарей "ДНР" получил "звание полковника" в 26 лет (фото)

После ликвидации одиозного террориста "Моторолы" Жога занял его место.

26-летний главарь батальона "Спарта" террористической "ДНР" Владимир Жога ("Воха") за пять лет войны против Украины "дослужился" до "полковника".

О стремительной карьере военного преступника рассказал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

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"Террорист-недоросль "Воха" получил "полковника" в 26 лет. В прошлом году на фото еще имел погоны "подполковника" русско-оккупационных войск", – написал он.

"Воха" был заместителем главаря бандформирования "Спарта" Арсена Павлова ("Моторолы") от начала его формирования. После ликвидации одиозного террориста Жога занял его место.

Ранее один из главарей "ДНР" Владимир Жога с позывным "Воха" попал в ДТП.