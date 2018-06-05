Один из главарей "ДНР" попал в ДТП - соцсети
20:00, 05 июня 2018Война
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Террорист выжил после аварии, сообщают СМИ.
"Воха" попал в аварию / Скриншот
В сети появилась информация о том, "командир" незаконного вооруженного формирования "Спарта" (которым до ликвидации руководил "Моторола", - Ред.) Владимир Жога с позывным "Воха" попал в ДТП.
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Об этом сообщают "Ведомости Донбасса", ссылаясь на данные жителей оккупированного Донбасса в соцсетях.
По имеющимся сведениям, террорист "Воха" выжил после аварии.
Как сообщал УНИАН, бандформирование "ДНР" "Спарта" после ликвидации его главаря Арсения Павлова "Моторолы" возглавил 23-летний Владимир Жога с позывным "Воха".
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