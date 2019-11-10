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Сутки на Донбассе: враг бил из запрещенных минометов, ранен украинский военный

08:23, 10 ноября 2019
Война
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Сутки на Донбассе не прошли без обстрелов / фото УНИАН

В течение минувших суток, 9 ноября, вооруженные формирования РФ на Востоке Украины 18 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ранен один военнослужащий Объединенных сил.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, противник обстреливал позиции ОС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли. Потерь нет.

Напомним, по информации штаба ООС, за последнюю неделю потери вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе составили 30 человек.

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Теги: #Донбасс#война