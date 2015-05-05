СБУ признает, что система пропуска через линию разграничения действует неудовлетворительно

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам в Киеве сообщил глава СБУ Валентин Наливайченко.

“Система пропуска сейчас действует неудовлетворительно для граждан Украины. Это заключение круглого стола (который проходил сегодня в СБУ при участии руководства службы, руководства Госпогранслужбы, общественных активистов — УНИАН)”, - сказал Наливайченко.

По его словам, “для законопослушных людей мы выйдем на нормальный режим, чтобы человек, который должен руководствоваться исключительно украинским паспортом, мог удобно пересекать линию разграничения”.

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Причем Наливайченко подчеркнул, что для СБУ и пограничников также важнейшей задачей является борьба с коррупцией в пунктах пропуска.

Кроме того, глава Службы безопасности заявил, что выступает за то, чтобы судебные процессы над коррупционерами и лицами, которые наживаются на человеческом горе, происходили открыто и показательно, чтобы другие задумались, стоит ли такое делать».

Ранее УНИАН сообщал, что для граждан, проживающих между линией разграничения и украинскими блокпостами, отменили пропуски в зону АТО.