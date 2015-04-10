Для проживающих между линией разграничения и украинскими блокпостами отменили пропуска в зону АТО
14:17, 10 апреля 2015Война
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Для жителей некоторых населенных пунктов неподалеку от линии разграничения отменили систему пропусков в зону АТО.
Теперь жителям населенных пунктов возле блокпостов достаточно иметь паспорт / facebook.com/azov.batalion
Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной военно-гражданской администрации.
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Теперь для жителей населенных пунктов, расположенных между линией разграничения и украинскими блокпостами, достаточно иметь при себе паспорт с местной регистрацией.
ЖИТЕЛИ НЕКОТОРЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СМОГУТ ПЕРЕСЕКАТЬ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНЫЕ ПУНКТЫ БЕЗ ПРОПУСКОВЭто касается украинцев...Posted by Пресс-служба Донецкой облгосадминистрации on 10 квітня 2015 р.
Раньше им необходимо было оформлять пропуска, сообщили в пресс-службе.
Ранее УНИАН сообщал, что нескольких офицеров СБУ и МВД задержали по подозрению в коррупции во время пропуска граждан из зоны АТО.
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