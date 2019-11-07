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В Золотом завершается гуманитарное разминирование

18:03, 07 ноября 2019
Война
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В Золотом завершается разминирование / фото УНИАН

Как сообщает пресс-служба МВД, об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил сегодня во время поездки правительственной делегации и дипломатов на участок разведения войск в зоне ООС в Луганской области.

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По словам министра, на участке разведения сил в Золотом обезврежено около 30 взрывоопасных предметов.

"Сегодня специалисты ГСЧС заканчивают работать на линии разведения в Золотом. Как только войска будут отведены в Богдановке - они сразу приступают к работе по разминированию и обследуют инженерные сооружения. После чего они будут разобраны", - отметил Аваков.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября в Золотом стартовал второй этап разведения сил и средств. Речь идет о начале разминирования территорий и демонтаж фортификационных сооружений.

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Теги: #разминирование#разведение сил