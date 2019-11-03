В Золотом начали процесс разминирования

Ранее сообщалось, что на месте отменят "желтый" режим, однако уровень безопасности останется таким по всей линии разграничения.

В Золотом стартовал второй этап разведения сил и средств. Речь идет о начале разминирования территорий и демонтаже фортификационных сооружений.

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Об этом сообщает "5 канал" со ссылкой на пресс-центр ООС.

Согласно плану, разминирование продлится до 9 ноября, а демонтаж фортификационных сооружений – до 25 ноября. После этого работу должны зафиксировать и подтвердить в СММ ОБСЕ.

"Согласно графику в Золотом продолжается техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности – загрязненной взрывоопасными предметами, и синхронный и зеркальный демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения. Разминирование продлится до 9 ноября, а демонтаж до 25-го. Затем должна быть верификация СММ ОБСЕ этих проведенных средств. Они должны подтвердить и с нашей стороны, и с той стороны, и опубликовать в своем отчете", – отметил представитель пресс-центра штаба Операции Объединенных сил Александр Штупун.

Накануне журналистам впервые продемонстрировали участок, на котором произошло разведения сторон. Согласно Минским соглашениям, украинские защитники отошли в тыл, а село Екатериновка оказалось в "серой зоне". Теперь там патрулируют полицейские, военные тем временем обустраивают новую линию обороны, за километр от предыдущей.

Ранее также сообщали, что в Золотом отменят "желтый" режим, однако, как сообщили в штабе ООС, уровень безопасности останется таким по всей линии разграничения. Отметим, что в этот период все жители должны носить с собой документы, удостоверяющие личность. Военнослужащие и правоохранители имеют право их проверять и в случае отсутствия могут задержать человека. Кроме того, могут проверять личные вещи, транспортные средства, заходить в жилые помещения и здания предприятий и организаций.