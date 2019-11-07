Западные послы посетили район разведения сил возле Петровского и Золотого: оценили ситуацию (фото)

Также в состав делегации вошли представители украинской власти.

Представители украинской власти и послы иностранных государств посетили украинские позиции в районе населенного пункта Богдановка (Петровское) Донецкой области, где должен состояться очередной этап разведения сил и средств.

Об этом сообщила пресс-служба президента.

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В частности, в состав миссии, которая побывала на линии разграничения, вошли: временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, посол Франции в Украине Этьен де Понсен, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс. Также в делегацию вошли помощник президента Украины Андрей Ермак, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай и заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

Ермак отметил, что Украина четко соблюдает международные договоренности по разведению войск и ожидает зеркальных шагов от другой стороны. Также он напомнил, что разведение сил на трех участках было условием для встречи в нормандской формате на высшем уровне.

Также миссия побывала в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области, где уже произошло разведение сил.

Председатель Луганской ОГА сообщил, что с украинской стороны инфраструктура на КПВВ «Золотой» полностью готова. «И если будут достигнуты договоренности об открытии (КПВВ. - Ред.), мы можем начинать работы буквально на следующий день после договоренности. Заранее уже думаем о том, как улучшить обслуживание людей, которые будут пересекать КПВВ, готовы поставить мобильные центры предоставления административных услуг», - отметил Гайдай.

Также он сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение о выделении 1 млрд грн на развитие инфраструктуры. «В течение нескольких месяцев мы завершим проектно-сметную документацию и со следующего года сделаем дорогу от Северодонецка до Золотого», - сказал председатель Луганской ОГА.

Как сообщал УНИАН, Вооруженные силы Украины готовы начать разведение сил и средств в районе Петровского 8 ноября в 12.00. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщил начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев.

По его словам, разведение планируется начать в 12.00 в соответствии с договоренностями Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. В частности украинская сторона намерена просигнализировать ракетой свою готовность к началу разведения. "И так же ждать от противника подтверждения такой же ракетой о готовности к отводу", - уточнил он.

По словам начальника пресс-центра штаба ООС, это подтверждение должно быть осуществлено за 15 минут до 12.00, а затем начинается процесс разведения сил и средств.