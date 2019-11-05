Британия продлила на три года программу обучения украинских военных

Великобритания продлевает учебную миссию в Украине до марта 2023 года.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил, что его страна продлевает учебную миссию в Украине на три года до марта 2023 года.

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Операция Orbital, учебная миссия Британии в Украине, была создана после незаконной аннексии Крыма Россией, в знак поддержки Лондоном Украины. С начала операции в 2015 году военнослужащие Британии обучили более 17 500 военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение пресс-службы британского Министерства обороны.

В сентябре британский глава Минобороны совершил поездку на восток Украины, где посетил линию фронта и встретился с украинскими военными командирами.

"Мой недавний визит на Донбасс наглядно продемонстрировал не только потери, которые несут поддерживаемые Россией сепаратисты, но и решительность украинских Вооруженных сил защищать свою территориальную целостность" - сказал Уоллес.

"Именно поэтому мы продолжаем нашу учебную миссию в Украине еще на три года – чтобы мы могли научить еще тысячи украинских военнослужащих", - отметил он.

Министр обороны также заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины на встречах со своим новым коллегой Андреем Загороднюком.