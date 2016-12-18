Британия объяснила, почему продлила программу подготовки украинских военных еще на год

09:58, 18 декабря 2016
Война
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Британия продлевает программу обучения украинских военных еще на год из-за российской агрессии.

Британия на год продлила программу подготовки украинских военных / facebook.com

Об этом заявил министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, передает iTV News.

"Великобритания продолжает наращивание в Европе и по всему миру", - отметил Фэллон.

По его словам, продолжение участия британских военных в подготовке ВСУ - четкий сигнал того, что Великобритания поддерживает Украину и сохраняет устойчивую приверженность ее суверенитету "перед лицом все более агрессивной России".

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"Такое продление позволит еще тысячи украинских военнослужащих пройти первый курс обучения у лучших вооруженных сил в мире", - заявил Фэллон.

Таким образом, британские военные инструкторы останутся в Украине до начала 2018 года.

А до марта 2017 года подготовку у британских инструкторов пройдут более 5 тысяч украинских военных.

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Теги: #Британия#Россия#ВСУ#учения#программа