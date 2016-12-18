Британия объяснила, почему продлила программу подготовки украинских военных еще на год

Об этом заявил министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, передает iTV News.

"Великобритания продолжает наращивание в Европе и по всему миру", - отметил Фэллон.

По его словам, продолжение участия британских военных в подготовке ВСУ - четкий сигнал того, что Великобритания поддерживает Украину и сохраняет устойчивую приверженность ее суверенитету "перед лицом все более агрессивной России".

Читайте такжеЖурналист рассказал о возможных планах России на "второй украинский фронт" и "прибалтийский котел"

"Такое продление позволит еще тысячи украинских военнослужащих пройти первый курс обучения у лучших вооруженных сил в мире", - заявил Фэллон.

Таким образом, британские военные инструкторы останутся в Украине до начала 2018 года.

А до марта 2017 года подготовку у британских инструкторов пройдут более 5 тысяч украинских военных.