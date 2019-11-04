В ОБСЕ призывают возобновить процесс разведения сил в Петровском

Спецпредставитель ОБСЕ убежден, что разведение сил "послужит укреплению доверия между сторонами и мирному решению конфликта на востоке Украины".

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик призывает стороны приступить к возобновлению процесса разведения сил и средств и на участке разведения в районе Петровского.

Об этом говорится в его заявлении на сайте ОБСЕ.

В частности, он приветствует завершение отвода сил и средств с участка в районе Золотого и начало работ по разминированию.

"Oпираясь на положительный опыт на участках Станицы Луганской и Золотого, призываю стороны сделать все необходимое, чтобы как можно скорее приступить к возобновлению процесса разведения сил и средств и на участке разведения в районе Петровского", - заявил Сайдик.

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Также он выразил убеждение, что "выполнение обязательств, предусмотренных рамочным решением Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств, послужит укреплению доверия между сторонами и мирному решению конфликта на востоке Украины".

Как сообщал УНИАН, 1 ноября министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что мероприятия по разведению войск в Золотом завершены, эта территория абсолютно безопасна и находится под контролем МВД Украины.

3 ноября там начался процесс разминирования и демонтажа демилитаризованной зоны.

В штабе операции Объединенных сил заявили, что разминирование возле Золотого-4 будет продолжаться до 9 ноября.