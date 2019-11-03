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На Донбассе за 5 лет войны погибли более 3,3 тысячи мирных жителей – ООН

15:03, 03 ноября 2019
Война
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Иллюстрация REUTERS

Такие данные опубликовала в Twitter Организация Объединенных Наций.

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Еще около 9 тысяч гражданских получили ранения или были травмированы за более пяти лет войны на Донбассе.

Кроме того, согласно данным ООН, 1,3 миллиона человек стали внутренними переселенцами и 3,5 миллиона нуждаются в помощи.

Также в ООН отмечают, что в результате войны появилась "линия столкновения" на территории 427 км, которая перекрыла местному населению доступ к основным услугам.

Как сообщал УНИАН, 29 октября в Золотом-4 на Луганщине началось зеркальное разведения войск. 2 ноября в штабе операции Объединенных сил сообщили о завершении разведения сил и средств в Золотом.

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Теги: #ООН#война на Донбассе