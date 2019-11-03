На Донбассе за 5 лет войны погибли более 3,3 тысячи мирных жителей – ООН

Еще около 9 тысяч гражданских, согласно данным ООН, были ранены или травмированы.

В результате агрессии России в Донбассе погибли более 3,3 тысячи мирных жителей.

Такие данные опубликовала в Twitter Организация Объединенных Наций.

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Еще около 9 тысяч гражданских получили ранения или были травмированы за более пяти лет войны на Донбассе.

Кроме того, согласно данным ООН, 1,3 миллиона человек стали внутренними переселенцами и 3,5 миллиона нуждаются в помощи.

Также в ООН отмечают, что в результате войны появилась "линия столкновения" на территории 427 км, которая перекрыла местному населению доступ к основным услугам.

Украина: шестой год войны



🛑Убито более 3 330 мирных граждан

🛑Ранено до 9 000

🛑В результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам

🛑1,3 млн человек стали внутренними переселенцами

🛑3,5 млн нуждаются в помощи https://t.co/LmI5C6tb9r — ООН (@UnitedNationsRU) 2 листопада 2019 р.

Как сообщал УНИАН, 29 октября в Золотом-4 на Луганщине началось зеркальное разведения войск. 2 ноября в штабе операции Объединенных сил сообщили о завершении разведения сил и средств в Золотом.