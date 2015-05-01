В Широкино идет бой - "Азов"
20:38, 01 мая 2015Война
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В Широкино боевики около часа атакуют позиции полка "Азов".
REUTERS
Об этом сообщается на странице полка в Facebook.
"В Широкине уже почти час продолжается бой. Террористы обстреливают позиции полка "Азов" с 82 и 120 мм минометов, АГСов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Азовцы удерживают позиции и дают врагу адекватный ответ", - сказано в сообщении.
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