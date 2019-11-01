Разведение войск в Золотом почти завершено, МВД контролирует территорию – Минобороны

МВД постоянно отчитывается о ситуации.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявляет, что мероприятия по разведению войск в Золотом почти завершены, эта территория абсолютно безопасна и находится под контролем МВД Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Загороднюк сказал на совместном брифинге с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой и министром иностранных дел Вадимом Пристайко в Киеве.

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«Сейчас уже практически они (мероприятия по разведению войск в районе Золотого - УНИАН) завершены полностью, территория находится под контролем МВД», - заявил он.

«МВД нам постоянно представляет отчеты, каким образом это происходит. Это абсолютно безопасная территория, они за это отчитываются», - добавил Загороднюк.

Как сообщал УНИАН, 29 октября в 12.00 в районе населенного пункта Золотое-4 в 12.00 начался процесс разведения сил и средств с обеих сторон от линии разграничения. В частности, в районе Золотого силы и средства отводятся на расстояние 1 км, процесс должен длиться не более 30 дней.

В штабе операции Объединенных сил подчеркнули, что никаких территорий при разведении Украина не сдает, а подразделения Вооруженных сил Украины не покинули ни одного населенного пункта.