У МВД хватит средств отреагировать на угрозу в случае нарушения оккупантами условий разведения сил – Аваков

В связи с началом отводом войск в Золотом работают усиленные гвардейцами патрули Нацполиции.

В МВД хватает сил и средств для обеспечения порядка и безопасности в Золотом Луганской области, где сегодня начался отвод войск, и предотвращения возможных провокаций.

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Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает Департамент коммуникации МВД.

По словам Авакова, в связи с тем, что в Золотом началось разведение войск, там работают усиленные гвардейцами патрули Нацполиции. В настоящее время ситуация спокойная и контролируемая.

Отдельно в Золотом функционируют полицейские центры по оказанию помощи гражданам.

«В МВД хватает сил и средств для обеспечения общественной безопасности. В случае нарушения противником договоренностей о разведении войск у МВД хватает средств вовремя и адекватно отреагировать на угрозу», - подчеркнул Аваков.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 октября, в районе населенного пункта Золотое-4 в 12.00 начался процесс разведения сил и средств с обеих сторон от линии разграничения.