Боевики "ЛНР" согласились открыть КПВВ в Золотом – председатель ЛОГА

Ранее администрация "ЛНР" не давала согласия на открытие КПВВ в Золотом, выдвигая дополнительные условия.

Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что оккупационная администрация боевиков «ЛНР» согласилась на открытие контрольного пункта въезда-выезда «Золотое».

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Как сообщает "Громадське", такое заявление Гайдай сделал в комментарии журналистам.

«Во время разведения войска обеих сторон должны развести на расстояние километра. Получится "серая зона", и мы сможем спокойно достроить КПВВ и запустить его в работу. Это будет новый КПВВ, единственный путь для автомобильного сообщения с временно оккупированной частью Луганской области», — отметил глава ОГА.

Отвечая на вопрос журналистов, Гайдай уточнил, что боевики дали согласие на открытие контрольного пункта.

Ранее администрация «ЛНР» не давала согласия на открытие КПВВ в Золотом. Зато боевики выдвигали дополнительные условия, среди которых – открытия еще одного КПВВ в городе Счастье.

Как сообщал УНИАН, 29 октября в районе населенного пункта Золотое-4 в 12.00 начался процесс разведения сил и средств с обеих сторон от линии разграничения в Луганской области. Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтвердили начало разведения сил и средств с обеих сторон.

Начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев в комментарии УНИАН отметил, что в районе Золотого силы и средства отводятся на расстояние 1 км, процесс должен длиться не более 30 дней.