В штабе ООС подтвердили разведение войск возле Золотого

Процесс отвода сил начался сегодня в 12:00.

В районе населенного пункта Золотое-4 в 12.00 начался процесс разведения сил и средств с обеих сторон от линии разграничения в Луганской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.

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"Сообщаем, что сегодня, 29 октября 2019 года, в 12.00 начался процесс разведения с обеих сторон (зеркально) на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области", - говорится в сообщении.

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтвердили начало разведения сил и средств с обеих сторон.

В штабе ООС отметили, что начало процесса разведения состоялось в связи с соблюдением режима тишины в течение семи дней.

При этом в пресс-центре отметили, что 28 октября незаконные вооруженные формирования РФ 5 раз осуществили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов, АГС и стрелкового оружия, однако эти обстрелы зафиксированы за пределами участка разведения - в пятикилометровой зоне возле участка разведения № 2 (Золотое-4).

"Украинской стороной будут приняты все необходимые меры, и отвод сил и средствам не ослабит оборонительные возможности украинских подразделений на определенном участке, а власть ни в коем случае не оставит местное население без внимания, поскольку все мероприятия проводятся с одной целью - безопасность на указанных участках разведения, сохранение жизни и здоровья мирных жителей и военнослужащих", - заверили в штабе ООС.

Ранее сообщалось, что Вадим Пристайко сообщил журналистам о начале разведения сил и средств в Золотом.

«В Золотом разведение происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня... Оно только началось. За вчерашний день СММ ОБСЕ подготовилась, привезла дополнительные наряды. Это их задача, как они это будут обеспечивать. Мы хотим, чтобы этот процесс был абсолютно нейтральным, прозрачным. В Золотом последний обстрел был 17 октября, то есть 10 дней назад... Дальше будет Петровское», - сказал Пристайко.

Как сообщал УНИАН, 1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске договорились о начале разведения войск в Петровском и Золотом. Согласно договоренностям, стороны должны отвести свои войска и вооружения на расстояние 1 километр от линии разграничения.

Разведение должно начаться 7 октября при условии соблюдения в течение семи дней режима тишины, однако боевики продолжали вести обстрелы. 7 октября руководитель МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил в районе Петровского и Золотого откладывается из-за обстрелов контролируемыми Россией боевиками.

В Офисе президента заявили, что разведение сил вблизи Золотого на Луганщине невозможно без устойчивого прекращения огня, поэтому пока этот процесс отложен. 15 октября специальный представитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик заявил, что по итогам очередного заседания в Минске на переговорах ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе не смогли договориться о разведении сил в Золотом и Петровском.

23 октября Зеленский заявил, что встреча глав стран «нормандского формата» (Украина, Россия, Франция, Германия) состоится после разведения сил на трех участках на Донбассе - Станице Луганской, Золотом и Петровском, а также после прекращения обстрелов.