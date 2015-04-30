Боевики возобновили обстрелы в Широкино
14:29, 30 апреля 2015Война
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Боевики возобновили обстрелы в поселке Широкино в Донецкой области.
Боевики снова начали обстреливать Широкино / @OSCE_SMM
Об этом сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.
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"На Мариупольском направлении возобновились перестрелки в поселке Широкино, где противник проявляет наибольшую активность в дневное время суток", - заявил он.
Как сообщал УНИАН, возле Горловки украинские военные отбили атаку боевиков. По словам Андрея Лысенко в районе поселка Зайцево произошло боевое столкновение наших бойцов с диверсионно-разведывательной группой противника. В результате точного огня сил АТО враг отступил.
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