Боевики возобновили обстрелы в Широкино

Об этом сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

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"На Мариупольском направлении возобновились перестрелки в поселке Широкино, где противник проявляет наибольшую активность в дневное время суток", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, возле Горловки украинские военные отбили атаку боевиков. По словам Андрея Лысенко в районе поселка Зайцево произошло боевое столкновение наших бойцов с диверсионно-разведывательной группой противника. В результате точного огня сил АТО враг отступил.