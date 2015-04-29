За сутки в зоне АТО не погиб ни один военный

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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По его словам, трое военнослужащих были ранены.

Как сообщал УНИАН, сегодня возобновили обстрел в Широкино. В 03:00 боевики открыли огонь из миномета 120 мм. В 04:00 обстрел в Широкино восстановился с применением стрелкового оружия.