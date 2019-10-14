Эксперт назвал цель Путина по Украине

Этой осенью в зоне боевых действий "абсолютно ничего не изменится", убежден эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что прекращение военных действий на Донбассе возможно только тогда, когда исполнятся "две мечты Путина".

"У него одна-единственная цель – удержать Украину в политической орбите Кремля. С этим связано две мечты: признание Крыма российским и Украины как вотчины России", – заявил эксперт "Обозревателю".

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Отвечая на вопрос о том, чего можно ожидать осенью в зоне боевых действий на востоке страны, он спрогнозировал: "Вооруженный конфликт низкой интенсивности будет продолжаться, с периодическим обострением и ослаблением – такой, как мы наблюдаем сегодня".

По мнению Жданова, "вопрос в том, чего хочет Путин. Цель войны – это суверенитет Украины. Вся эта кровавая бойня на востоке страны была организована именно для этого. Пока он его не получит, ничего не закончится".

Таким образом, этой осенью в зоне боевых действий "абсолютно ничего не изменится", – убежден эксперт.

Ранее Жданов заявлял, что на сегодняшний день вероятность широкомасштабного российского наступления на Украину практически равна нулю.