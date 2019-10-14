Эксперт назвал цель Путина по Украине
Военный эксперт Олег Жданов заявил, что прекращение военных действий на Донбассе возможно только тогда, когда исполнятся "две мечты Путина".
"У него одна-единственная цель – удержать Украину в политической орбите Кремля. С этим связано две мечты: признание Крыма российским и Украины как вотчины России", – заявил эксперт "Обозревателю".
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Отвечая на вопрос о том, чего можно ожидать осенью в зоне боевых действий на востоке страны, он спрогнозировал: "Вооруженный конфликт низкой интенсивности будет продолжаться, с периодическим обострением и ослаблением – такой, как мы наблюдаем сегодня".
По мнению Жданова, "вопрос в том, чего хочет Путин. Цель войны – это суверенитет Украины. Вся эта кровавая бойня на востоке страны была организована именно для этого. Пока он его не получит, ничего не закончится".
Таким образом, этой осенью в зоне боевых действий "абсолютно ничего не изменится", – убежден эксперт.
Ранее Жданов заявлял, что на сегодняшний день вероятность широкомасштабного российского наступления на Украину практически равна нулю.