Эксперт оценил вероятность широкомасштабного российского наступления на Донбассе
На сегодняшний день вероятность широкомасштабного российского наступления на Украину практически равна нулю, заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
"Максимум, что мы можем получить от РФ на Донбассе – это увеличение количества обстрелов и их огневой мощи, что приведет к увеличению потерь с нашей стороны, что мы с вами периодически и наблюдаем", - заявил он во время чата в Главреде.
Эксперт полагает, что существует вероятность расширения границ "ЛНР" и "ДНР" за счет одностороннего отвода войск украинской стороной с занимаемых позиций.
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"Дело в том, что у нас нет третьей стороны, которая могла бы дать гарантии выполнения обязательств обеими сторонами. А вы же понимаете, что свято место пусто не бывает – как только оттуда уйдут наши войска, рано или поздно туда придут войска противника. ОБСЕ – это наблюдательная миссия, которая не будет вмешиваться в ход событий", - пояснил он.
Жданов добавил, что масштабное наступление также маловероятно, потому что у России сегодня нет ресурсов, чтобы вести такое наступление.
"Два армейских корпуса – это максимум продвижение на 50 км. Это я говорю вам как военный человек. Для того, чтобы корпус продвигался дальше, в запасе нужно иметь, как минимум, два состава корпуса, то есть на каждые 15 тысяч корпуса должно сидеть 30 тысяч резерва, одетого, обутого и вооруженного. Когда вдоль наших границ мы увидим накопление такого масштабного ресурса, тогда мы будем понимать, что Россия готовится к масштабной войне", - резюмировал военный эксперт.