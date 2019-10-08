Оккупанты сегодня били под Мариуполем и на Светлодарской дуге

На протяжении текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов не было.

Сегодня боевики на Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня, обстреливая украинские позиции из оружия, запрещенного Минскими соглашениями.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Объединенных сил.

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"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", – говорится в вечерней сводке.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрел вблизи Водяного с направления Ужовки из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции украинских военных вблизи Луганского с направления Лозового из ручного противотанкового гранатомета, неподалеку от Светлодарска с направления Лозового из гранатометов различных систем и вблизи Майского с направления Доломитного из миномета калибра 82 мм.

"На протяжении текущих суток потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - сообщили в пресс-центре.