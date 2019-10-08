цей матеріал доступний українською

Сутки на Донбассе: оккупанты 27 раз обстреливали позиции подразделений ООС

07:22, 08 октября 2019
Война
142 0
В результате вражеских обстрелов 7 октября никто из украинских военных не пострадал / Министерство обороны Украины

Читайте такжеОккупанты сегодня умышленно ударили по участку разведения сил возле Золотого – штабОб этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) на своей странице в Facebook.

Отмечается, что противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, нарушая Минские соглашения оккупанты дважды умышленно обстреляли участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Также обстрелы были зафиксированы неподалеку от Чермалика, Песков, Опросного, Павлополя, Талаковки, Новотроицкого, Пищевика и Тарамчука, Новолуганського Майского, Гладосового и Хутора, Новгородского, вблизи Крымского, Луганского, Попасной.

Потерь вследствие этих вражеских обстрелов не было.

От начала текущих суток вооруженные формирования 2 раза нарушили режим прекращения огня. Стреляли вблизи Луганского и Светлодарска.

Как ранее сообщал УНИАН, 6 октября на Донбассе вооруженные формирования 25 раз нарушили режим прекращения огня.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Донбасс#Россия#окупанти#ООС