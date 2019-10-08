Сутки на Донбассе: оккупанты 27 раз обстреливали позиции подразделений ООС

При этом злоумышленники дважды умышленно обстреляли участок разведения сил.

В понедельник, 7 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 27 раз нарушили режим прекращения огня.

Читайте такжеОккупанты сегодня умышленно ударили по участку разведения сил возле Золотого – штабОб этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) на своей странице в Facebook.

Отмечается, что противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, нарушая Минские соглашения оккупанты дважды умышленно обстреляли участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Также обстрелы были зафиксированы неподалеку от Чермалика, Песков, Опросного, Павлополя, Талаковки, Новотроицкого, Пищевика и Тарамчука, Новолуганського Майского, Гладосового и Хутора, Новгородского, вблизи Крымского, Луганского, Попасной.

Потерь вследствие этих вражеских обстрелов не было.

От начала текущих суток вооруженные формирования 2 раза нарушили режим прекращения огня. Стреляли вблизи Луганского и Светлодарска.

Как ранее сообщал УНИАН, 6 октября на Донбассе вооруженные формирования 25 раз нарушили режим прекращения огня.