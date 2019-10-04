СМИ рассказали о страхе главаря "ДНР" Пушилина

Оккупанты "ДНР" не знают, как объяснить людям, что выборы пройдут по украинским законам.

После заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 1 октября, где сторонами была согласована "формула Штайнмайера", на оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской области впали в панику.

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Об этом сообщают "Факты", ссылаясь на источник в оккупированном Донецке на условиях анонимности.

По словам дончанина Виктора Ивановича, который долгие годы занимал должности в госструктурах в Донецке, во властных коридорах царит паника.

По его словам, одна из действующих чиновниц прямо призналась ему, что «власти» не знают, как объяснить людям, что выборы пройдут по украинским законам, а «мэрам» оккупированных городов категорически запретили задавать главе «ДНР» любые вопросы на эту тему.

"Пушилин очень растерян и старается ничего лишнего не ляпнуть", - говорит источник.

Как сообщал УНИАН, 1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске ответила на письмо специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, что согласует так называемую "формулу Штайнмайера".