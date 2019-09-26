На Донбассе оккупанты стреляли 7 раз, ранен украинский военный

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных "Минском" минометов, а также гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

От начала текущих суток боевики семь раз нарушили режим прекращения огня, одного украинского военного ранили.

Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечернем сведении, противник обстреливал позиции защитников из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

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Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел 5 обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи Новотроицкого со стороны Докучаевска – из стрелкового оружия; неподалеку Новогнатовки - из противотанкового ракетного комплекса; вблизи Водяного - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Марьинки - из снайперского оружия; вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты дважды обстреляли позиций Объединенных сил вблизи Новолуганского по направлению Доломитного – из миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 25 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 32 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего двое украинских бойцов получили ранения, один – боевую травму.