Сутки на Донбассе: 32 обстрела, двое бойцов получили ранения, один – боевую травму

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксировано.

В среду, 25 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 32 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего двое украинских бойцов получили ранения, один – боевую травму.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 16 обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды неподалеку Красногоровки – из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

пять раз вблизи Марьинки – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

три раза вблизи Водяного – из вооружения БМП и стрелкового оружия;

два раза неподалеку Песков – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Опытного и Новотроицкого – из автоматических гранатометов;

неподалеку Авдеевки – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Новогнатовки – из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил 16 обстрелов позиций Объединенных сил:

четыре раза вблизи Майского – из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

пять раз неподалеку Новолуганского – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия;

неподалеку от Пивденного – из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Светлодарска – из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета;

дважды вблизи Золотого-4 – из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Новотошковского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Луганского – из станкового противотанкового гранатомета;

в районе Зайцево – из стрелкового оружия.

За минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов два военнослужащие из состава Объединенных сил получили ранения, еще один – боевое травмирования.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.