Сутки на Донбассе: 32 обстрела, двое бойцов получили ранения, один – боевую травму
В среду, 25 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 32 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего двое украинских бойцов получили ранения, один – боевую травму.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 16 обстрелов позиций Объединенных сил:
дважды неподалеку Красногоровки – из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
пять раз вблизи Марьинки – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
три раза вблизи Водяного – из вооружения БМП и стрелкового оружия;
два раза неподалеку Песков – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Опытного и Новотроицкого – из автоматических гранатометов;
неподалеку Авдеевки – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
вблизи Новогнатовки – из стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил 16 обстрелов позиций Объединенных сил:
четыре раза вблизи Майского – из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
пять раз неподалеку Новолуганского – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия;
неподалеку от Пивденного – из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
неподалеку Светлодарска – из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета;
дважды вблизи Золотого-4 – из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
вблизи Новотошковского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Луганского – из станкового противотанкового гранатомета;
в районе Зайцево – из стрелкового оружия.
За минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов два военнослужащие из состава Объединенных сил получили ранения, еще один – боевое травмирования.
С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксировано.
Как сообщал УНИАН, 24 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.