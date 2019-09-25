"Люди ежедневно рискуют здоровьем и жизнью": в СНБО показали свежие фото разрушенного моста в Станице Луганской

Секретарь СНБО посетил Станицу Луганскую.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заслушал информацию о ситуации на участках разведение войск, обсудил насущные вопросы подготовки воинских частей к зимнему периоду и планах по усилению обороноспособности нашего государства.

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Как сообщает пресс-служба СНБО, Данилюк посетил пгт Станица Луганская, где ознакомился с ходом строительства нового моста и работой КПВВ «Станица Луганская». С председателем райгосадминистрации Юрием Золкиным обсудили условия пересечения и работу служб, задействованных в контроле перехода линии разграничения.

«Ежедневно более 10 тысяч человек переходят этот мост, рискуя собственным здоровьем и жизнью. Восстановление моста должно состояться в кратчайшие сроки», - подчеркнул Александр Данилюк.