Захарченко заявил, что Мариуполь будет в составе "ДНР"

Об этом сообщает в четверг, 16 апреля, Дождь со ссылкой на Bloomberg.

"Мы освободим наших соотечественников, - сказал Захарченко, добавив, что под его командованием находятся 23 тысячи солдат, еще 30 тысяч находятся в резерве. - Очень просто обойти его (Мариуполя - УНИАН) фланг. Не забывайте, что там живут наши матеря и сестры, не надо из нас делать кровожадных животных".

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Лидер боевиков "ДНР" сказал, что подписанные ранее Минские соглашения не будут нарушаться боевиками, если не будет "очевидной агрессии" со стороны Украины.

По словам Захарченко, в "ДНР" почти два миллиона людей хотят воссоединиться с "родиной".

"Мы считали, считаем и будем считать, что мы - часть Советского союза, часть России", - заключил Захарченко.

Как сообщал УНИАН, в Минске 12 февраля состоялись переговоры об урегулировании кризиса на Донбассе с участием президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангела Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей. Кроме того, принята декларация лидеров Украины, Франции Германии и РФ в поддержку этих мер.

Среди прочего, новые договоренности, достигнутые "нормандской четверкой", предусматривают прекращение огня на востоке Украины с 00.00 15 февраля, а также отвод всех тяжелых вооружений с украинской территории. Кроме того, предусмотрен обмен и освобождение всех заложников.

15 февраля Порошенко объявил о прекращении огня, но боевики все время нарушали режим перемирия.