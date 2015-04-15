Боевики за день 24 раза обстреляли позиции сил АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«С полуночи до 18 часов 15 апреля в зоне Антитеррористической операции сохранялась определенная динамика к уменьшению боевой активности незаконных вооруженных формирований так называемых" ДНР "и" ЛНР ". В целом бандформирования провели 24 обстрела позиций наших войск вдоль линии разграничения, в основном - из стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

В штабе АТО отмечают, что наибольшее количество случаев нарушения режима тишины зафиксировано в Донецкой области. Только в районе Песок преступники 5 раз обстреляли наши позиции из минометов, в том числе 4 раза - калибром 120 мм.

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Также в районе Широкино противник дважды применял минометы, а также вел огонь из танка и самоходной артиллерийской установки. Минометный огонь велся также в направлении опорного пункта в районе Опытного.

Кроме того, преступники трижды открывали огонь по позициям неподалеку Авдеевки, в том числе один раз - из зенитной установки. Обстрелам из автоматических гранатометов и стрелкового оружия также подвергались позиции неподалеку Опытного и Майорска.

Обстрелов населенных пунктов за период с 0.00 до 18.00 15 апреля не было.