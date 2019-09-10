Украина готова начать восстановление моста в Станице Луганской, а боевики до сих пор не убрали фортификации

Украинская сторона продемонстрировала СММ ОБСЕ свою готовность к запланированным работам по восстановлению моста.

Украинская сторона проводит подготовительные работы для начала восстановления разрушенного моста в Станице Луганской, боевики еще не демонтировали фортификации.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

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«Украинская сторона проводит подготовительные работы по оборудованию площадки для установки тяжелой строительной техники у разрушенной части моста», - говорится в сообщении.

В частности, как отмечают в СЦКК, представители ООО «Флангер» проводили работы по расширению обочины дороги в направлении моста, а именно: полностью заасфальтировали левую обочину дороги (до 800 м) в направлении разрушенного моста. Также, провели подготовительные работы по расширению правой части обочины дороги (уложен щебень протяженностью до 600 м) в направлении разрушенного моста.

Кроме того, оперативно-пиротехническим подразделением ГСЧС Украины проводились работы по обследованию участка местности для технологической дороги с целью обеспечения подъезда к разрушенной части моста.

Украинская сторона продемонстрировала СММ ОБСЕ свою готовность к запланированным работам по восстановлению моста.

В то же время, как отмечают в СЦКК, «незаконные вооруженные формирования РФ не выполнили взятые на себя обязательства по демонтажу фортификационных сооружений на участке разведения №1, а именно, не выведен личный состав, который осуществляет постоянное дежурство в форме образца РФ с наружными нашивками синего цвета, так называемого СЦКК, и не убраны фортификационные сооружения, непосредственно на мосту (синий кунг с логотипом СЦКК), так и за мостом (бетонные сооружения - огневые точки)».

Как сообщал УНИАН, разведение сил со стороны Вооруженных сил Украины и боевиков российско-оккупационных войск в районе Станицы Луганской началось 26 июня и завершилось 30 июня.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова в одностороннем порядке начать восстановление разрушенного моста в Станице Луганской, если в течение недели со стороны оккупированных территорий не начнется демонтаж бетонных укреплений.

18 июля в то время представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный сообщил, что участники группы приняли решение о демонтаже фортификационных сооружений у моста в Станице Луганской и его восстановлении.

1 августа украинские саперы приступили к разминированию территорий, прилегающих к мосту.

24 августа украинская сторона СЦКК заявила, что оккупационные власти отказываются демонтировать фортификационные сооружения вблизи Станицы Луганской, что не позволяет начать ремонт разрушенной части моста.

29 августа пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что боевики установили возле моста в Станице Луганской новое фортификационное сооружение.

2 сентября украинская сторона демонтировала последнее фортификационное сооружение, что находится в районе КПВВ «Станица Луганская».

В то же время боевики не снесли будку, что будет создавать препятствия во время ремонта моста.