ОБСЕ: У Широкиного продолжают использовать тяжелое вооружение

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Хуг сказал сегодня во время брифинга в Мариуполе.

"Я разочарован сообщить, что режим прекращения огня нарушался несколько раз в Широкино, тяжелое вооружение продолжает там использоваться", - отметил Хуг, рассказывая о сегодняшнем путешествии наблюдателей миссии в Широкино. По его словам, наблюдатели пешим ходом ознакомились с ситуацией в этом населенном пункте.

Хуг рассказал, что поселок подвергся еще большему разрушению по сравнению с тем, что наблюдатели увидели неделю назад. Также он акцентировал внимание, что в населенном пункте на улицах значительно больше стало неразорвавшихся снарядов.

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"Во время визита нашего патруля мы слышали два взрыва, в результате которых был ранен один журналист", - сказал Хуг, пояснив, что взрыв произошел после того, как рядом с журналистом случайно детонировал неразорвавшийся снаряд. Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь представителями ОБСЕ.

Заместитель руководителя миссии сказал, что очередной визит миссии был посвящен тому, чтобы поощрить все стороны прекратить военные действия и начать сотрудничать для нормализации ситуации в этом регионе, а также демилитаризации.