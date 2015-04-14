ОБСЕ подтверждает, что в Широкино подорвался сотрудник российского канала

Как отметила представитель пресс-центра СММ ОБСЕ Ирина Гудыма в комментарии Радио Свобода, журналист Андрей Лунев действительно подорвался на растяжке, но медики миссии оказали ему всю необходимую помощь и сейчас он доставлен в больницу.

«Это - еще одно подтверждение того, что вся эта зона настолько опасна как для людей, которые живут в этом селе, так и журналистов и любого, кто туда приезжает. Там очень много неразорвавшихся снарядов», - отметила она и добавила, что в этой местности свободно передвигаться можно лишь основными путями, а сотрудник российского канала, вероятно, несколько отступил от тропинки, по которой можно было идти.

Читайте такжеВ Широкино подорвался на растяжке сотрудник канала "Звезда"В то же время, по словам Ирины Гудымы, подтвердить информацию российских СМИ о том, что якобы по журналистам открыли прицельный огонь, в миссии ОБСЕ не могут. Ирина Гудыма отметила, что в районе села Широкине миссия зафиксировала перестрелку между сторонами противостояния.

Во вторник миссия ОБСЕ и общий центр контроля и координации режима прекращения огня инспектировали ситуацию в Широкино, что на мариупольском направлении.

Российские СМИ ранее сообщили, якобы в момент, когда раненому журналисту телеканала «Звезда» начали оказывать помощь, по собравшимся на месте открыли прицельный огонь украинские силовики.