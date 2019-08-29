Бойцы "Азова" на Светлодарской дуге уничтожили четырех оккупантов и одного взяли в плен

Уничтожены четыре боевика, один взят в плен.

Бойцы полка «Азов» на Светлодарской дуге обезвредили вражескую диверсионную группу.

Об этом пресс-центр операции Объединенных сил сообщает в Facebook.

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«В ночь на 29 августа бойцы полка «Азов» нанесли врагу серьезный удар в районе своей ответственности на Светлодарской дуге. Во время смены личного состава противника на посту бойцами «Азову» была замечена группа наемников, которая двигалась по серой зоне и пыталась проникнуть на наши позиции, тем самым нарушая Минские договоренности. Вражеская ДРГ была обнаружена группой разведки полка «Азов», которая несла дежурство на наблюдательном посту», - говорится в сообщении.

В результате кратковременного боя четверо врагов были уничтожены, один ранен и взят в плен вместе с имеющимся у него оружием и другими вещами. Боевику была оказана первая медицинская и специализированная помощь, добавили в пресс-центре.

Во время общения он сообщил, что группа вышла в «серую зону» для совершения диверсионных действий, чтобы сорвать перемирие и обвинить в этом украинскую сторону.