Бойцы "Азова" на Светлодарской дуге уничтожили четырех оккупантов и одного взяли в плен
Бойцы полка «Азов» на Светлодарской дуге обезвредили вражескую диверсионную группу.
Об этом пресс-центр операции Объединенных сил сообщает в Facebook.
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«В ночь на 29 августа бойцы полка «Азов» нанесли врагу серьезный удар в районе своей ответственности на Светлодарской дуге. Во время смены личного состава противника на посту бойцами «Азову» была замечена группа наемников, которая двигалась по серой зоне и пыталась проникнуть на наши позиции, тем самым нарушая Минские договоренности. Вражеская ДРГ была обнаружена группой разведки полка «Азов», которая несла дежурство на наблюдательном посту», - говорится в сообщении.
В результате кратковременного боя четверо врагов были уничтожены, один ранен и взят в плен вместе с имеющимся у него оружием и другими вещами. Боевику была оказана первая медицинская и специализированная помощь, добавили в пресс-центре.
Во время общения он сообщил, что группа вышла в «серую зону» для совершения диверсионных действий, чтобы сорвать перемирие и обвинить в этом украинскую сторону.