Оккупанты обстреляли гуманитарный коридор на Донбассе (видео)

Российские наемники для обстрела использовали оружие, запрещенное Минскими соглашениями.

Российские боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли гуманитарный коридор на Донбассе.

Об этом говорится в сюжете 1+1.

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Оккупанты обстреливали украинские позиции оружием, запрещенным Минскими соглашениями.

Одновременно сообщается, что потерь за прошедшие сутки нет. Бойцы из полка "Азов" ликвидировали четырех оккупантов и взяли в плен одного. Забрали у него оружие и документы как доказательство нарушения российскими наемниками Минских договоренностей.

"Во время общения захваченный боевик рассказал, что группа вышла в серую зону с целью диверсионных действий, чтобы сорвать перемирие и обвинить в этом украинскую сторону", – сообщили, в свою очередь, в пресс-службе Операции объединенных сил.

Как сообщал УНИАН, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 00:01 21 июля установлен "режим тишины". В штабе ООС подчеркнули, что подразделения Объединенных сил будут адекватно отвечать на вражеские обстрелы в случае нарушения оккупантами режима прекращения огня.