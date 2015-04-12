На Пасху боевики 35 раз нарушили режим тишины - пресс-центр АТО

Боевики на Донбассе сегодня 35 раз нарушали режим тишины.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«Сегодня с полуночи до 18.00 ситуация в зоне проведения антитеррористической операции оставалась напряженной. Несмотря на большой православный праздник, бандформирования так называемых «ДНР» и «ЛНР» не прекращали обстрелы наших позиций. Всего за этот период преступники 35 раз нарушили режим тишины, в том числе провели 11 минометных обстрелов, в основном, калибром 120 мм», - сказано в сообщении.

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Отмечается, что в Донецкой области противник обстреливал позиции украинских войск вдоль переднего края обороны из минометов, танков, ствольной артиллерии, автоматических гранатометов и пулеметов.

Кроме того, с 09.15 до 09.25 вблизи Авдеевки произошло боевое столкновение. Украинские военнослужащие успешно отбили нападение противника.

В Луганской области бандформирования дважды обстреляли опорный пункт украинских силовиков в районе поселка Новотошковское.

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Также украинские военнослужащие трижды фиксировали в зоне АТО разведывательные полеты вражеских беспилотников.

«Воины АТО стойко удерживали свои позиции. Несмотря на напряженную обстановку, украинские военнослужащие нашли время для того, чтобы принять участие в традиционных мероприятиях Пасхи», - сказано в сообщении.