Боевики в пасхальную ночь провели 18 обстрелов сил АТО

"В Донецкой области в пасхальный вечер враг из минометов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия обстрелял наши позиции в районе населенных пунктов Широкине, Николаевка, Пески, Авдеевка, Опытное и Лагеровка. С 19.33 до 20.00 в районе поселка Луганское произошло боевое столкновение с применением стрелкового оружия. Украинские военнослужащие дали врагу достойный отпор и заставили его отойти", - говорится в утренней сводке пресс-центра АТО.

Возле населенного пункта Сизое на Луганщине боевики вели огонь по украинскому опорному пункту из 120-миллиметровых минометов, боевых машин пехоты и стрелкового оружия.

Читайте такжеПротивник провел с полуночи 21 обстрел украинских войск - пресс-центр АТООбстрелов населенных пунктов не происходило.

Также в указанный период в зоне АТО зафиксировано 12 разведывательных пролетов вражеских беспилотников, в основном - на юге Донетчины.