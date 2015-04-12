В Песках ранен украинский военный - волонтер
05:23, 12 апреля 2015Война
988 0
Вчера, 11 апреля, в Песках Донецкой области был ранен украинский военный.
Вчера в Песках был легко ранен военный - волонтер / Фото: Роман Бочкала
Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил волонтер Роман Доник.
Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО ранены двое украинских бойцов - штаб
"Сегодня в Песках трехсотый. Легкий. Спина по касательной. Если бы был в бронике, отделался бы легким испугом и рваным чехлом от броника", - написал волонтер.
Сегодня в Песках трехсотый. Легкий. Спина по касательной. Если бы был в бронике, отделался бы легким испугом и чехлом вот...Posted by Роман Донік on 11 апреля 2015 г.
Ранее УНИАН сообщал, что ДУК ПС полностью вышел из Песков.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter