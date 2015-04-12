В Песках ранен украинский военный - волонтер

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил волонтер Роман Доник.

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"Сегодня в Песках трехсотый. Легкий. Спина по касательной. Если бы был в бронике, отделался бы легким испугом и рваным чехлом от броника", - написал волонтер.

Сегодня в Песках трехсотый. Легкий. Спина по касательной. Если бы был в бронике, отделался бы легким испугом и чехлом вот... Posted by Роман Донік on 11 апреля 2015 г.

Ранее УНИАН сообщал, что ДУК ПС полностью вышел из Песков.