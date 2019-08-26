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Боевики 6 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, ранен украинский боец

13:42, 26 августа 2019
Война
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Сегодня боевики уже 6 раз нарушили "тишину" / фото: ВСУ / Минобороны Украины

С начала сегодняшних суток на Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков российско-оккупационных войск один украинский военнослужащий получил ранения.

Как сообщает пресс-центр Министерства обороны Украины, воин эвакуирован в медицинское учреждение.

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По данным Минобороны, сегодня оккупанты нарушили режим тишины уже 6 раз. «Утро на линии боевого столкновения, в нарушение Минских соглашений, отличилось минометным вражеским обстрелом со стороны российско-оккупационных войск по нашим защитникам Новолуганского", - говорится в сообщении.

После 06:15 в течение полчаса зафиксированы разрывы 9 вражеских мин калибра 82 мм, обстрел велся из направления поселка Доломитное. "Кроме минометов, оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что после 08:40 из направления Доломитного оккупанты применили эти же образцы пехотного вооружения по защитникам населенного пункта Травневе, а около 09:00 от Шахты № 6-7 (район Горловки) боевики вели прицельный обстрел из противотанковых гранатометов по защитникам населенного пункта Шумы.

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Также сегодня утром дважды под вражеским огнем из гранатометов различных систем оказывались позиции Объединенных сил в районе Водяного, а в 10:50 враг начал провокационный обстрел из стрелкового оружия по защитникам Лебединского, который длился 40 минут.

«В случае прямой угрозы жизни и здоровью личного состава, защитники Украины открывали адекватный ответный огонь с целью подавления вражеской вооруженной активности. Подразделения Объединенных сил, неуклонно придерживаясь Минских соглашений, применяют исключительно дежурные огневые средства», - подчеркнули в Минобороны.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 25 августа, вооруженные формирования РФ на востоке Украины 13 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое получили ранения.

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Теги: #война на Донбассе#перемирие на донбассе#ООС