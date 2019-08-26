Новое обострение на Донбассе: за сутки от обстрелов погиб один украинский боец, трое получили ранения

Боевики били из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

В течение минувших суток, 25 августа, вооруженные формирования РФ на востоке Украины 13 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое получили ранения.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, боевики обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток, 26 августа, обстрелов позиций подразделений ОС со стороны вооруженных формирований РФ и их наемников не зафиксировано.

Накануне сообщалось, что на Донбассе погиб военнослужащий 35-й бригады Морской пехоты ВСУ Собко Виталий Олегович.

Как сообщал УНИАН, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 00:01 21 июля установлен "режим тишины". В штабе ООС подчеркнули, что подразделения Объединенных сил будут "адекватно отвечать" на вражеские обстрелы в случае нарушения оккупантами режима прекращения огня.